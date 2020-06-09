لمساعدتها في معركة “الجائحة”.. حكومة صينية تنقل إمدادات طبية إلى جهة “الدارالبيضاء سطات”

نقلت حكومة منطقة نينغشيا الصينية، ذاتية الحكم، أمس الاثنين، إمدادات طبية، عبارة عن كمامات واقية، وجراحية، وبدل واقية، لفائدة جهة الدارالبيضاء سطات، لمساعدتها في المعركة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشملت الإمدادات الطبية، التي تم شحنها من مدينة يينتشوان الموجودة في منطقة نينغشيا، التابعة لقومية هوي في شمال غربي الصين، 2000 كمامة واقية طبية للاستخدام لمرة واحدة، و25 ألف كمامة جراحية طبية، و2000 بدلة واقية للاستخدام لمرة واحدة، حسب وكالة شينخوا الرسمية.

وذكر المصدر ذاته، أن جهة الدارالبيضاء- سطات، من أكثر الجهات تضرراً بوباء كوفيد-19 في المغرب، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم هذه المواد في أسرع وقت ممكن، من خلال سفارة المملكة المغربية لدى الصين، لضمان توزيعها على السكان المحليين فى الوقت المناسب.

وأوضح المصدر أن منطقة نينغشيا سبق أن وقعت مع جهة الدارالبيضاء – سطات اتفاقية حول إقامة علاقات تبادلات ودية في شهر يناير من عام 2006، فيما شهد الجانبان تبادلات وثيقة متزايدة خلال السنوات الأخيرة في مجالات تشمل التعليم، والتكنولوجيا، والعلاج الطبي، والصحة العامة، وغيرها.

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وتمثل الإمدادات المذكورة، حسب وكالة “شينخوا” للأنباء، الدفعة الثامنة من الامدادات الطبية، التي تتبرع بها منطقة نينغشيا إلى محافظات شقيقة لها حول العالم، حيث كانت قد تبرعت في وقت سابق بمستلزمات طبية إلى محافظات في روسيا، وإيران، وباكستان، وغيرها من الدول المتضررة بالوباء.

يذكر أن جهة الدارالبيضاء – سطات تتصدر الجهات المتضررة من وباء فيروس كورونا المستجد داخل المغرب، حيث ارتفع إجمالي عدد الإصابات، اليوم الثلاثاء، إلى 2856 بعد تسجيل 79 حالة جديدة.