احتمالُ أن يكون إيراني من كلّ خمسة مصابا بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال العضو في فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في إيران، إحسان مصطفوي، اليوم الثلاثاء، إن "نحو 15 مليون إيراني ربما تعرضوا للإصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء"، ما يعني احتمال إصابة إيراني من كل خمسة على الأقل، بالفيروس، منذ بدء الجائحة في البلاد.

واعتبر مصطفوي أن هذا يعني أن الفيروس "أقل فتكا بكثير مما اعتقدنا أو اعتقد العالم"، وفقا لما نقلت عنه وكالة "إسنا" شبه الرسمية للأنباء. ويمثل العدد 18,75 بالمئة من عدد سكان إيران الذي يتجاوز 80 مليون نسمة، والتي سجلت اليوم 74 وفاة إضافية بالفيروس.

وأشار مصطفوي في ذلك إلى اختبارات أمصال الدم لتحديد الأجسام المضادة لدى أشخاص تعافوا من المرض، وتختلف هذه الاختبارات عن اختبار فحص وجود كورونا (بي سي آر).

وقالت إيران إنها أجرت حتى الآن أكثر من مليون اختبار "بي.سي.آر" "لتأكيد" الإصابات والإبلاغ عنها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، إن الوفيات الـ74 الجديدة في الساعات الـ12 الماضية ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 8425 وفاة.

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وسُجلت 2095 إصابة جديدة خلال الفترة نفسها لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 175,927.

وتم تعيين لاري متحدثة باسم وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، خلفا لكيانوش جهانبور، وفقا لبيان للوزارة. ودعاها الوزير، سعيد نمكي، إلى "تجنب تسييس" القضايا والتنسيق معه "قبل الإدلاء بأي تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي أو لوسائل الإعلام"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتعرض جهانبور لانتقادات في آذار/ مارس بعدما قال إن أرقام الصين المتعلقة بكوفيد-19 "نكتة سيئة".

وهوجم من سفير الصين لدى طهران، تشانغ هوا على تويتر، ما اضطره للتراجع عن موقفه مشيدا بدعم بكين لطهران خلال أزمة الوباء.

والعلاقات بين إيران والصين عموما جيدة، في وقت تعد بكين من أكبر الشركاء التجاريين لطهران وخصوصا في مجال النفط.