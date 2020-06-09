بن سلمان ينوي بناء متحف للوحة "مخلص العالم"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نائب وزير الثقافة السعودي، حامد بن محمد فايز، أن بلاده تنوي بناء متحف فني لعرض لوحة سالفاتور موندي، بعنوان المخلص، للرسام الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي، والتي لم تظهر للعلن منذ اشتراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل ثلاث سنوات بمبلغ 450 مليون دولار.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن المسؤول السعودي القول إن بلاده وضعت خطة لإقامة عدد من المتاحف ودور العرض، بغية تحويل السعودية إلى وجهة سياحية.
وأعلنت السعودية عن إقامة مشاريع بمليارات الدولارات في مجالات الثقافة والفنون، وتشمل الخطط بناء أكثر من 12 مؤسسة فنية، وفقا للصحيفة.
وكان من المقرر عرض لوحة "مخلص العالم"، التي أصبحت أغلى لوحة على الإطلاق، بعد بيعها من قبل دار مزادات "كريستيز"، في فرع متحف اللوفر أبوظبي عام 2018، ولم تحدد السلطات سببا للتأجيل.
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