مليشيا الحوثي تكثف عمليات الإستهداف والقصف على أحياء حيس جنوب الحديدة

الثلاثاء 9 يونيو 2020

كثفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، عمليات الإستهداف والقنص على الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة.



وأفادت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية المتمركزة في منطقة الحمينية غرب حيس قامت بإستهداف وقنص المدنيين في الأحياء السكنية في منطقة بيت مغاري.

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وقالت المصادر أن حالة من الخوف والهلع سادت أوساط الأهالي، كما أنهم يعانون من صعوبة التنقل بين الأحياء في المديرية نتيجة استمرار الحوثيين في إستهدافهم بشكل متعمد.

وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مديرية حيس ومختلف مناطق الحديدة، الأمر الذي أدى إلى تعميق معاناة المواطنين وزيادة تردي أحوالهم المعيشية والصحية دون تدخل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة