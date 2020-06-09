استشهاد شاب وإصابة شقيقه بانفجار لغم زرعته المليشيات بالبيضاء

الثلاثاء 9 يونيو 2020

استشهد شاب، وأصيب شقيقه، بمحافظة البيضاء، جراء انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية إن الشاب، إسماعيل محمد بن محمد العامري، استشهد، وأصيب شقيقه ابراهيم إصابة خطيرة، إثر انفجار اللغم الحوثي، في مديرية ردمان.

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وبحسب المصادر فإن اللغم انفجر بالأخوين، اثناء مرورهما في الطريق، ظهر اليوم في منطقة مفلحة بحوران ال عامر التابعة لمديرية ردمان.

وتسببت الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية في الطرقات والمراعي والبيوت، بوفاة العشرات من المواطنين، وإصابة وبتر أعضاء المئات، بمختلف المحافظات، في جرائم ضد الانسانية