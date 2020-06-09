شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسؤول أمني في تعز بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020 توفي مسؤول أمني بمحافظة تعز "جنوبي غرب اليمن" جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر طبية إن نائب مدير الأدلة الجنائية بمحافظة تعز "مصطفى عبدالعزيز النخلاني" توفي بعد إصابته بفيروس كورونا. Advertisements وبحسب مصادر محلية فإن النخلاني ينتمي إلى منطقة "دمنة نخلان" بمديرية السياني جنوب محافظة إب. وفي محافظة تعز سجلت السلطات الصحية عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا 96 حالة، بينها 24 حالة وفاة، وخمس حالات تماثلت للشفاء.

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