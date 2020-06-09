اليمن.. وفاة شاب في إب غرقا بأحد السدود المائية

الثلاثاء 9 يونيو 2020

توفي شاب غرقا بإحدى البلدات بمحافظة إب "وسط البلاد".



وقال مصدر محلي إن شابا يدعى "أمجد خالد أحمد يحيى" توفي غرقا في منطقة الربادي بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.

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وأضاف المصدر أن الشاب يدرس في كلية الحقوق بجامعة إب، وحاول السباحة في سد مائي بالربادي، غير أنه توفي بعد أن ذهب إلى مكان عميق في السد.

وتشهد محافظة إب حوادث عدة مشابهة، في ظل غياب إجراءات السلامة والإنقاذ، حيث توفي العشرات من المواطنين غرقا في السدود أو ممرات السيول