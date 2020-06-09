شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات واليابان تبحثان التعاون العسكري ومواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020 بحث وزير شؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، الثلاثاء، مع نظيره الياباني تارو كونو، التعاون العسكري وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من فيروس كورونا.

Advertisements واستعرض الجانبان عبر الاتصال المرئي علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات واليابان في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة. وتبادل وزيرا شؤون الدفاع الإماراتي والدفاع الياباني وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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