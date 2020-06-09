جامعة الدول العربية: التدخل التركي في ليبيا وسوريا أصبح مزعجا

الثلاثاء 9 يونيو 2020

حذرت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، من استمرار القوى الخارجية في تزكية وإثارة حدة الخلاف والأزمة في ليبيا، مشيرة إلى أن التدخل التركي في ليبيا وسوريا والعراق أصبح مزعجا.



وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريح صحفي، إن اتفاقات مسار برلين اصطدمت بغياب الإرادة الليبية لحل الأزمة والعودة للمسار السياسي.

ولفت إلى أن سيناريو الأحداث في سوريا يخيم على الواقع الليبي وهناك قوى خارجية تنشط على الأرض ميدانيا.

وقال السفير زكي إن التدخل التركي في شؤون بعض الدول العربية كسوريا وليبيا والعراق أصبح مقلقا ومزعجا.

وطالب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، كلا من تركيا وإيران الالتزام بمبادئ حسن الجوار.

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كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلنت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بالقاهرة عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وتدعو المبادرة لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، حيث كان مزمعا وقف إطلاق النار بدءًا من السادسة صباح أمس الإثنين.

وتهدف مبدارة القاهرة لتمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث لإدارة الحكم، حيث تتضمن إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.

ولاقت المبادرة المصرية ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، خاصة أنها أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران الجاري.

وارتكزت المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.