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شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة حاشدة ضد انتهاكات وجبايات مليشيا الحوثي في سدة إب اليمنية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 9 يونيو 2020
خرج أبناء مديرية السدة بتظاهرة غاضبة في مركز المديرية شرق محافظة إب، للمطالبة بإقالة قيادي حوثي يدعى "أكرم الصيادي" عينته المليشيا الحوثية مديرا للمديرية.
وندد المحتجون بالجبايات التي تفرضها مليشيا الحوثي الإنقلابية بقيادة "أكرم الصيادي" ورددوا هتافات وشعارات تعبر عن مطالبهم برحيل القيادي الحوثي.
وجاب المتظاهرون شوارع مدينة السدة مرددين هتافات تطالب برحيل الصيادي وتندد بممارساته وعدد من قيادات المليشيا في المديرية.
وتأتي الاحتجاجات رداً على الجبايات والإتاوات التي يفرضها قادة حوثيون على أصحاب المحلات التجارية والبسطاء والمواطنين، وأيضا على انتهاكات المليشيا واختطافها للمواطنين.
ونجح المتظاهرون في كسر حاجز الخوف الذي يخشاه الكثيرون تجاه ممارسات القمع والإنتهاكات التي يتعرض لها الأهالي من قبل المليشيا.
وهدد المحتجون بالتصعيد في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم والتوقف عن فرض الجبايات وعمليات الابتزاز
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