شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة ستة أشخاص في مخادر إب والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020 قتل وأصيب ستة أشخاص بحوادث متفرقة، في إحدى مديريات محافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.

وقالت مصادر محلية إن إثنين من أبناء مديرية المخادر قتلا برصاص مسلحين بحادثين منفصلين بينهم مواطن يدعى "يوسف علي حيدر". وفي حادثة أخرى أصيب أربعة أشخاص برصاص مسلحين في ذات المديرية. Advertisements وبحسب المصادر فإن الجرحى هم "محمد عبده محمد مفضل" 65عام و "بشير يحيى محمد مفضل "41عام و "صفوان يحيى مفضل " 23عام و"علي عبده محمد مفضل " 55عام. وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص برصاص مسلحين بعدد من مناطق وبلدات محافظة إب. وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجريمة وأعمال القنل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين

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