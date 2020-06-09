شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية ألمانية تعتزم تخفيف التباعد الإجتماعي ..السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وقرر مجلس الوزراء المحلي بالولاية اليوم الثلاثاء في لائحة أساسية جديدة أنه سيتم التوصية فقط بألا يزيد عدد الأشخاص الذين يجتمعون في مكان واحد على 10 أشخاص على الأكثر.
يذكر أن الحكومة الألمانية والولايات اتفقت بشكل أساسي على تمديد تقييدات التباعد الاجتماعي في شكل مخفف حتى يونيو الجاري.
وكانت بعض الولايات الاتحادية خففت القواعد بالفعل. وسوف يظل الالتزام بارتداء (الكمامات) قائما في المتاجر وفي المواصلات العامة بولاية تورينجن.
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