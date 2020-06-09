شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 769 سلة عذائية للأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في بيروت والان نبدء بالتفاصيل
وتلبي السلال الغذائية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر اللبنانية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيِّرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.
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