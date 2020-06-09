شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 769 سلة عذائية للأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان أمس, 769 سلة غذائية على الأسر اللبنانية و السورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجًا في بيروت ، والبقاع ، وصور ، وجبل لبنان، استفاد منها 3,845 فردًا، بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.

وتلبي السلال الغذائية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر اللبنانية والسورية والفلسطينية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن كواهلهم وهو ما يعكس ويترجم الرؤى الخيِّرة للمملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات الإغاثية للمحتاجين في شتى بقاع الأرض.