خلال يوم واحد.. تسجيل 3288 إصابة بفيروس كورونا في السعودية

وقالت الوزارة، إنه "تم تسجيل 1815 حالات تعاف، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 76339 حالة"، كما سجلت "37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم المملكة إلى 783 حالة وفاة".

وأكدت الوزارة، أن الحالات النشطة بلغت 31449، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1632 حالة.



وتشير الأرقام المعلنة اليوم الثلاثاء، إلى إنخفاض في أعداد المصابين حيث سجلت أمس الاثنين 3369 حالة، وارتفاعا طفيفا بأعداد الوفيات إذ أعلن أمس عن تسجيل 34 حالة وفاة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد الإصابات والحالات الحرجة في الرياض وجدة، داعيا السكان إلى مزيد من الالتزام بالإجراءات الصحية.