كارول سماحة تستعد لطرح أغنية جديدة بلغات مختلفة

تستعد الفنانة كارول سماحة لطرح أغنية جديدة بعنوانBon Voyage باللغتين العربية والفرنسية، وذلك بالتعاون مع شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون بينهما.

ولم تكشف بعد الشركة عن تفاصيل الأغنية، لكنّها اكتفت بالإشارة إلى أنها ستشكل حصيلة تعاون جنسيات مختلفة بين مُلحن فرنسي، موزع مغربي، شاعرين سوري وفرنسي، كما يتولى إخراج الكليب المخرجة المصرية بتول عرفة، والمقرر أن يتم التصوير في الأيام القادمة.

ونوهت الشركة أنه سيتم مراعاة كل الاحتياطات اللازمة في تصوير العمل، حفاظاً على سلامة الجميع.