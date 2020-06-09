بالصور.. قبور ضحايا كورونا في وادي السلام

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أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن دفن مجموعة جديدة من المتوفين بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بمحافظة النجف الاشرف، فيما أكد عزمه انشاء مغتسل جديد خاص بهم.
ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في اللواء اللثاني بالحشد قوله، إن “اللواء الثاني بالحشد الشعبي قام، اليوم، بدفن (٢٩) متوفيا جديدا بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة”، مبينا أن “(٢٧) متوفيا كانوا من بغداد ومتوفيا واحدا من ذي قار واخر من محافظة واسط”.
وأشار الحيدري الى “صدور توجيهات جديدة من قبل الشيخ طاهر الخاقاني آمر اللواء الثاني بإنشاء مغتسل جديد وفتح باب التطوع للمجاهدين من اللواء الثاني حصرا للانضمام للفريق التطوعي لتلبية متطلبات العمل بعد زيادة أعداد المتوفين بجائحة في الأيام الأخيرة”.
وأشار الحيدري الى “صدور توجيهات جديدة من قبل الشيخ طاهر الخاقاني آمر اللواء الثاني بإنشاء مغتسل جديد وفتح باب التطوع للمجاهدين من اللواء الثاني حصرا للانضمام للفريق التطوعي لتلبية متطلبات العمل بعد زيادة أعداد المتوفين بجائحة في الأيام الأخيرة”.
وأضاف، أن “مجاهدي اللواء الثاني يواصلون العمل ببناء جميع القبور الجديدة وعلى نفقة الفرقة وبحسب توجيهات سماحة الشيخ طاهر الخاقاني بشكل سريع.
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