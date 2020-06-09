بالصور.. قبور ضحايا كورونا في وادي السلام

ونقل إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في اللواء اللثاني بالحشد قوله، إن “اللواء الثاني بالحشد الشعبي قام، اليوم، بدفن (٢٩) متوفيا جديدا بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة”، مبينا أن “(٢٧) متوفيا كانوا من بغداد ومتوفيا واحدا من ذي قار واخر من محافظة واسط”.وأشار الحيدري الى “صدور توجيهات جديدة من قبل الشيخ طاهر الخاقاني آمر اللواء الثاني بإنشاء مغتسل جديد وفتح باب التطوع للمجاهدين من اللواء الثاني حصرا للانضمام للفريق التطوعي لتلبية متطلبات العمل بعد زيادة أعداد المتوفين بجائحة في الأيام الأخيرة”.

وأضاف، أن “مجاهدي اللواء الثاني يواصلون العمل ببناء جميع القبور الجديدة وعلى نفقة الفرقة وبحسب توجيهات سماحة الشيخ طاهر الخاقاني بشكل سريع.