تسجيل ١٤٢ اصابة جديدة خلال يوم واحد في السليمانية

أعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة و142 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة. وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "محافظة السليمانية سجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، حالة وفاة و142إصابة جديدة بفيروس كورونا". وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 787 إصابة جديدة بكورونا، مؤكدة شفاء 259 مصاباً من الفايروس.



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