عدنان درجال يُسلم حقيبة وزارة الثقافة الى الوزير الجديد

2020-06-09 | 15:41
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جرت اليوم الثلاثاء، مراسيم تسليم الحقيبة الوزارية لوزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم في مقر الوزارة من قبل وزير الشباب والرياضة ووزير الثقافة والسياحة والاثار وكالة عدنان درجال، بحضور وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار نوفل ابو رغيف.
واضاف: "ارجو ان نكون قد قدمنا شيئاً خلال المدة القليلة الماضية التي عملنا فيها في الوزارة بفضل التعاون الكبير مع نخبة رائعة من المبدعين، الذين سيكونون عوناً للوزير الجديد، والامال المعقودة كبيرة جدا في قادم الايام للتعاون ما بين وزارتي الرياضة والشباب والثقافة لتحقيق المزيد الذي نأمل ونتطلع اليه".
من جانبه قال وزير الثقافة حسن ناظم في كلمة قصيرة خلال مراسيم التسليم: "مسرور بـ لقاء شخصية ورمز من رموز الرياضة العراقية واقدم شكري وتقديري لمعالي وزير الشباب والرياضة لتحمله اعباء هذه الوزارة خلال المدة المنصرمة".
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