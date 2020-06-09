عدنان درجال يُسلم حقيبة وزارة الثقافة الى الوزير الجديد

وقال الوزير درجال في مراسيم التسليم بحسب بيان للوزارة، "نتشرف اليوم بتسليم حقيبة وزارة الثقافة والسياحة والاثار الى معالي الوزير حسن ناظم واتمنى له التوفيق والنجاح في عمله".

واضاف: "ارجو ان نكون قد قدمنا شيئاً خلال المدة القليلة الماضية التي عملنا فيها في الوزارة بفضل التعاون الكبير مع نخبة رائعة من المبدعين، الذين سيكونون عوناً للوزير الجديد، والامال المعقودة كبيرة جدا في قادم الايام للتعاون ما بين وزارتي الرياضة والشباب والثقافة لتحقيق المزيد الذي نأمل ونتطلع اليه".



من جانبه قال وزير الثقافة حسن ناظم في كلمة قصيرة خلال مراسيم التسليم: "مسرور بـ لقاء شخصية ورمز من رموز الرياضة العراقية واقدم شكري وتقديري لمعالي وزير الشباب والرياضة لتحمله اعباء هذه الوزارة خلال المدة المنصرمة".