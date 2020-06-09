الأمم المتحدة تحذر من مجاعة بكوريا الشمالية

حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من تفاقم أزمة الغذاء في كوريا الشمالية جراء العقوبات الأمريكية على النفط وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال خبير من الأمم المتحدة مكلف بمراقبة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إن هناك تزايد في أعداد الكوريين الشماليين الذين يعانون من نقص الغذاء بسبب إغلاق الحدود مع الصين وسط وباء كورونا، وأيضا بسبب عقوبات الأمم المتحدة.



وأكد مقرر الأمم المتحدة في كوريا الشمالية توماس أوجيا كوينتانا، أن تناول بعض الأسر لوجبتين فقط في اليوم يتزايد، بينما يأكل البعض الآخر الذرة فقط والبعض يتضورون جوعا.

وقال الخبير الأرجنتيني، المعني بحقوق الإنسان، في بيان صدر في جنيف، إن هناك أيضا تقارير عن ارتفاع عدد المشردين، بمن فيهم الأطفال، في المدن الكبرى.

وقال أوجيا "إن احتمالات زيادة عمق مشكلة نقص الغذاء وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع تبعث على القلق"، وحث بيونج يانج على تخصيص أموال عامة للأغذية والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية.

ووفقا لأوجيا، أدى إغلاق الحدود بين كوريا الشمالية والصين في يناير/ كانون الثاني إلى تفاقم أزمة الغذاء، حيث تراجعت التجارة عبر الحدود بأكثر من 90%، وترك التجار دون دخل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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وانتقد مقرر الأمم المتحدة العقوبات على النفط التي فرضتها الأمم المتحدة بعد تجربة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات عام 2017 في كوريا الشمالية، قائلا إنها تؤثر على قطاعي الزراعة وصيد الأسماك في البلاد في وقت يشهد حاجة ماسة إليهما.

وحتى قبل وباء كورونا، لم يكن لدى أكثر من 40% من سكان كوريا الشمالية إمدادات غذائية آمنة.

والإثنين، شدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لزيادة القدرة على إنتاج الصناعة الكيماوية وخصوصا المخصبات، في أول ظهور له منذ أكثر من شهر.

هذا الظهور جاء خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوريين الحاكم حيث جرى مناقشة مشروعات اقتصادية من بينها الصناعة الكيماوية، طبقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمي

وأضافت الوكالة أن الاجتماع، الذي يستمر يومين، يأتي في وقت من الغموض الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية التي تضع ضغوطا إضافية على الاقتصاد الكوري الشمالي المتأثر سلبا بالفعل بعقوبات دولية تهدف إلى وقف برنامج بيونج يانج النووي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت كوريا الشمالية، إنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع كوريا الجنوبية في خطوة أولى تمهيدا لقطع جميع سبل الاتصال مع سيؤول.

وتندد كوريا الشمالية بجارتها الجنوبية، منذ أيام مهددة بإغلاق مكتب اتصال بين البلدين ووقف مشروعات أخرى إذا لم تمنع الأخيرة منشقين من إرسال منشورات ومواد أخرى إلى كوريا الشمالية.