الجيش اليمني يتقدم في جبهة نهم شرق صنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، الإثنين، مواقع وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة بصنعاء
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.
وفي ذات السياق، أسقط الجيش الوطني اليمني صباح الإثتين، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات من الجيش اليمني كانت قد حررت السبت المنصرم, مواقع ( الدخيل، العلق، الرماة ، صفراء، شنان، الاغر، والدشوش) في منطقة نجد العتق، بمديرية نهم بالعاصمة، خلال معارك تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العدد والعتاد.
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