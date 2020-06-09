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إسبانيا تفرض وضع الكمامات إلى حين القضاء على كورونا نهائيا

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صورة أرشيفية

أكد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا الثلاثاء أن وضع الكمامات سيبقى إلزاميا في بلاده إلى حين القضاء نهائيا على .

وقال إن الإجراء سيبقى مطبّقا حتى بعد انقضاء حالة الطوارئ في 21 حزيران/يونيو و"سيستمر تطبيقه إلى أن نهزم الفيروس بشكل دائم، أي عندما يتوفر علاج فعّال أو لقاح ضده".

 

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