إسبانيا تفرض وضع الكمامات إلى حين القضاء على كورونا نهائيا

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أكد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا الثلاثاء أن وضع الكمامات سيبقى إلزاميا في بلاده إلى حين القضاء نهائيا على فيروس كورونا المستجد.
وقال إن الإجراء سيبقى مطبّقا حتى بعد انقضاء حالة الطوارئ في 21 حزيران/يونيو و"سيستمر تطبيقه إلى أن نهزم الفيروس بشكل دائم، أي عندما يتوفر علاج فعّال أو لقاح ضده".
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