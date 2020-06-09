صحيفة: ليبيا قادرة على حل أزمتها إذا توافرت نوايا الحل من جميع أطرافها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

طرابلس - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان "الحل موجود" ان هناك إجماع عربي ودولي على دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وإطلاق مفاوضات الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة.. هذا الإجماع، سواء كان حول مخرجات مؤتمر برلين، أو المبادرة الجديدة المتمثلة بـ "إعلان القاهرة"، هدفه الأول والأخير صمت المدافع، ودفع الأطراف المتحاربة، ولاسيما حكومة "الوفاق" بزعامة فايز السراج، و"الجيش الوطني" بقيادة خليفة حفتر المدعوم من البرلمان إلى طاولة الحوار لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة، وطي صفحة الحرب.



ولفتت صحيفة "الاتحاد" على ان الإمارات في تأكيدها على الحل السياسي الجامع في ليبيا، تشدد على ضرورة إبقاء الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، ورفض أي محاولات لشرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد.

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وأشارت الى ان 9 سنوات من الفراغ والانقسامات، والحروب بعد ثورة 17 فبراير 2011، لم تحقق لليبيا سوى العجز وغياب المؤسسات وهيمنة الميليشيات، وتحكم التدخلات الخارجية في قرار طرابلس.

وأوضحت ان "إعلان القاهرة" يعتبر فرصة لمن يريد الحل، أو الدفع باتجاه الحل؛ لأن ما تضمنته المبادرة حمل شعار "لا إقصاء لأحد"، وأي تنفيذ لن يكون إلا من خلال الليبيين أنفسهم برعاية الأمم المتحدة.

ولفتت إلى ان قادة معسكر شرق ليبيا قالوا كلمتهم بالموافقة، وبمباركة عربية ودولية. والكرة الآن في ملعب حكومة السراج القادرة على إكمال صورة الحل بالدفع لحل الخلافات بالحوار، وبالاستماع إلى ما يريده الشعب الليبي، وليس للميليشيات المتنفذة وغطائها التركي الذي قال صراحة "إن ما يريده من ليبيا صفقات جديدة في قطاعي الطاقة والتشييد".

واختتمت صحيفة الاتحاد افتتاحيتها مؤكدة على ان ليبيا قادرة على حل أزمتها إذا توافرت نوايا الحل من جميع أطرافها. والحل سياسي لأن كل الحلول العسكرية لم تكن سوى معارك كر وفر بلا نتيجة، لكن هل هناك من العقلاء من يسعى فعلاً إلى تغليب لغة السلام على لغة الحرب؟!