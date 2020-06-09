شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل 787 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء تسجيل 787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و268 إصابة.

Advertisements وبحسب إحصائية لوزارة الصحة كشفت عنها اليوم، بلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس في العراق 392 حالة بعد تسجيل 22 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 259 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى5831. .

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