وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1368 حالة.



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وقالت الوزارة في بيان إنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية هي من ضمن المقيمين فقط ولا إصابات جديدة ضمن الوافدين".

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في لبنان هو 795، في حين سجلت 30 وفاة، مع العلم أنه لم يتم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

وشدّدت الوزارة في تقريرها على "إلزامية ارتداء الكمامة خلال التجول أو الحركة خارج المنزل"، مؤكدة على "أهمية الالتزام بالحجر المنزلي، وغسل اليدين وتجنب لمس العينين والانف والفم، وتجنب الإقتراب من أي شخص مريض، وأيضاً الإبتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات".