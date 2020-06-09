شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: 3288 إصابة جديدة بكورونا و1815 حالة شفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليبلغ الإجمالي 108571 حالة.

وسجلت العاصمة الرياض 1099 حالة، بينما سُجلت 447 إصابة في جدة، و411 حالة في مكة المكرمة، وتوزعت بقية الإصابات في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

وكشف التقرير اليومي عن حالات كورونا، أنه تم رصد 1815 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 76339 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة، 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.

وبلغت الحالات النشطة في السعودية 31449 حالة، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1686.

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وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الاثنين، تسجيل 3,369 حالة إصابة جديدة، و1,707 حالات شفاء، و34 حالة وفاة.

كما ارتفعت أعداد المصابين في العناية المركزة إلى 1632.هذا، وسجلت الرياض 746 حالة، وجدة 577، ومكة المكرمة 376.

هذا وكانت الداخلية السعودية، أعلنت تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوماً، تبدأ من 6 يونيو حتى 20 من الشهر نفسه، بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.

في حين، كشف مصدر مسؤول في الداخلية، باستمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعاً مستمراً خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعداداً لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وأوضح المصدر لوكالة أنباء السعودية "واس"، الجمعة الماضية، أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حالياً، مؤكداً أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.

هذا، وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي حذر الأسبوع الماضي من ارتفاع أعداد المصابين من كبار السن في الرياض وجدة خصوصاً، مؤكداً أن الأرقام الكبيرة دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولابد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة من التعرض للفيروس.