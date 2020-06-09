شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتبات مصر: تنمية المهارات هامة لمواجهة جماعات الظلام بالفكر والحجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة نضال السعيد، وكيل اللجنة، على موازنات صندوق مكتبات مصر العامة للعام المالى الجديد 2020/2021، وجملتها 71.4 مليون جنيه.

وقال السفير رضا الطايفى، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، أن هناك 18 مكتبه حالياً فى 14 محافظة تغطى الدلتا والصعيد، وتستهدف الانتشار فى سائر المحافظات ثم الانتقال إلى المراكز والنجوع، لاسيما مع الحرص على تنمية التفكير ومهاراته، لمواجهة جماعات الظلام المتشدد مضيفاً: "يهمنا مواجهة الفكر بالفكر والحجة بالحجة".

واضاف ومن المستهدف خلال العام المالى الجديد افتتاح 3 مكتبات جديدة فى فاقوس بمحافظة الشرقية وكانت معده للإفتتاح مارس الماضى وتأجلت لظروف انتشار فيروس كورونا، ومكتبه بالبحر الأحمر ستكون جاهزة يوليو القادم، وأخيرا مكتبه بعزبة البرج بمحافظة دمياط ستكون جاهزة سبتمبر.

وتابع الطايفى، أنه يجرى العمل على تجهيز مكتبه قنا العامة والتى ستكون بمثابة إضافة جديدة للمحافظة، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية العام، مشيراً إلى أن طموح الصندوق إفتتاح مكتبات لاسيما فى أسوان والسويس وبنى سويف لكننا ننتظر اعتمادات لهم، الأمر الذى دفع النائب نضال السعيد بتوصية وزارة المالية بتوفير لهم الاعتمادات اللازمة للبدء فى أيهم ولتكن أسوان لاسيما وأهميتها، فطالبت المالية بخطاب يرسل رسمى إليها بما يمكنها من دراسة الأمر لتوفير الاعتمادات.

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وفى السياق ذاته، أكد رياض رضوان، مدير مكتبة مصر العامة بالدقى، بتوفير الاعتمادات اللازمة بما يمكن من دفع نفقات النظافة لاسيما وتوجيهات وزارة الثقافة بالتعقيم المستمر كل يومين، مضيفاً: للاسف مش قادر ادفع منذ 3 أشهر لكن ليست هذه المشكله، ماذا عن القادم خاصة مع عدم القدرة على تحقيق الإيرادات السابقة فى ظل الظروف الصحية العالمية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد".

ونوه رضوان إلى أن المكتبه الأم بها 300 مشترك، وهناك ملايين الاعارات الخارجية للكتب.

الأمر الذى دفع نضال السعيد، وكيل اللجنة إلى مطالبة وزارتى المالية والتخطيط بتوفير الإعتمادات اللازمة، بما يمكن المكتبات من التعقيم المستمر، لاسيما وأن التعقيم يأتى فى إطار الوقاية من الفيروس والذى من شأنه أيضا توفير اعباء صحية تكلفه علاج المصابين.