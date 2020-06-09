شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الغد: نحرص على اختيار كوادرنا للانتخابات بعناية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إلى أن الحزب يعمل خلال الفترة الراهنة على الانتشار فى كافة محافظات مصر ورصد كل ما يحتاجه المواطنين من خلال التفاعل والتلاحم مع المواطن المصرى من خلال أمناء أعضاء الحزب فى كل محافظة.

وأضاف موسى إلى أن الحزب لديه تنظيم حزبى قوى يمتد إلى جميع دوائر مصر المختلفة من خلال تنظيم متماسك قادر على خوض الانتخابات التشريعية سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات بكوادر قادرة على التلاحم مع المواطنين فى الشارع وذلك بمرونة وتفاعل مع الناس حتى يكون نواب الغد معبرين عن القضايا الحقيقية للناس فى كل ربوع مصر.

وأوضح موسى إلى أن الحزب حريص كل الحرص على اختيار الكوادر القادرة والفاعلة لخدمة المواطن من خلال رصد كافة المشاكل فى كل محافظة والعمل على إيجاد حلول من خلال التعاون مع المسئولين فى كل المحافظات.

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و أشار إلى أن كل أعضاء الحزب فى كافة المحافظات قادرين على كسب الشارع المصرى وذلك من خلال تفاعلهم مع المواطن فى كافة القضايا والمشاركة الشعبية سواء من خلال الكوادر الشابة أو المرأة التى استطاعت فى الفترة الأخيرة تفرض نفسها على الساحة سواء السياسية أو الاجتماعية والعمل العام لما لها من قدرة على التفاعل مع المواطن والعمل على حل مشاكل الناس.

وأوضح موسى إلى أن الحزب يضم كوادر نسائية فى مختلف المجالات سواء سياسية علمية طبية تعليمية عمل عام وذلك من أجل النزول إلى الشارع المصرى ومعرفة كل متطلبات المرأة والمواطن المصرى للوقوف عليها وإيجاد الحلول المناسبة مع المسئولين فى كل المحافظات.

وكانت قد انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان من مناقشة قوانين الانتخابات المقدمة من ائتلاف دعم مصر فيما يخص قوانين الانتخابات البرلمانية ومجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية.