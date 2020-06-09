شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل البرلمان" يطالب بخطط للمنظومة بعد كورونا وتطوير الموانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، بضرورة تطوير النقل النهرى، مؤكدا أن اتجاهات ومعدلات التجارة العالمية سوف تتأثر نتيجة أزمة كورونا، وهو ما يتطلب خطط مستقبلية واضحة تقوم على خطط علمية ودراسات دقيقة، وإلا سنجد أنفسنا خارج المنافسة.

وشدد على ضرورة إنشاء الموانى الجافة، حيث إن وجودها مع تحديث قطاع النقل البحرى، والذى يدعم فكرة النقل متعدد الوسائط التى باتت من الضروريات الملحة الآن، حتى يكون لنا مكان مؤثر فى العالم الجديد ما بعد كورونا.

ولفت رئيس لجنة النقل، إلى أن تطوير قطاع الموانىء البحرية يمثل تحديا كبيرا وبخاصة فى ظل وجود تنافسية من الموانىء الإقليمية المحيطة، مؤكدا أنه طالب مسبقا بوضع استراتيجية متطورة وقابلة للتنفيذ لتطوير وتحديث الموانى المصرية كما قامت اللجنة بعدد من الزيارات الميدانية من أجل متابعة أعمال المشروعات الجديدة وأعمال تطوير إرادات الموانىء الجديدة قائلا" بالرغم من امتلاك مصر 15 ميناء تجارى 9 منها تخضع لوزارة النقل إلا أنهم مازالوا ينتمون للجيل الثانى ولا تطوير فيهم ".

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واعتبر أن العائد السنوى المحقق من أنشطة الموانىء على الرغم من ارتفاعه إلا أنه لا يتناسب مع أهمية موقع مصر ومدى قدرة هذه الموانىء، مطالبا بضرورة تقليل وقت مكوث السفن والبضائع فى الموانىء حتى تتواكب مع المعدلات العالمية حتى تزيد التنافسية ويقلل من تكلفة الصادر والوراد

وأكد على ضرورة النظر أيضا لأسطول السفن المصرية وتطويرها وحل مشكلة تقادم معظمها خاصة وأن أعداد السفن المصرية متواضعة للغاية .