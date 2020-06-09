شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"دفاع البرلمان": خطط الرئيس السيسى الاستراتيجية ترسخ لتاريخ جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عضو مستقبل وطن، أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تاريخية وستظل محفورة فى سجل التاريخ بحروف من نور وستظل تجربة تدرس في التضحيه والفداء من أجل، مهنأ الرئيس بمناسبة مرور 6 سنوات على تنصيبه رئيسا لمصر فى 4 يونيو 2014.

وقال خلف الله فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن المشروعات والخطط الاستراتيجية التى اعتمدها الرئيس السيسى فى فترة حكمة تٌرسخ لتاريخ جديد ولحقبة تاريخية من الزمن وستبني نهضة على كافة الأطر والمجالات سواء العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبنية التحتية والاهتمام بالإنسان المصرى.

Advertisements

وتابع خلف الله، أن القاصى والدانى يدرك حجم التغيرات والإنجازات التى قام بها الرئيس السيسى وحمل أمانة الوطن فوق كتفيه معليا شعار الوطن فوق الجميع وأن مصر ستظل أمد الدهر شامخة لن ثنيها الأعداء والمتربصبين.

وشدد خلف الله على وقوف أعضاء البرلمان ولجنة الدفاع والأمن القومي خلف الرئيس ويؤيدون يشكرون الرئيس على ما يقوم من مجهودات جبارة فى خدمة الوطن فى مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.