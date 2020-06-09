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الوفد يواصل تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لمجلسى النواب والشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يواصل حزب الوفد تلقي طلبات الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ لأعضاء الحزب على مستوى الجمهورية. 

 

وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر قرارًا بتلقي الطلبات من 9 مايو الماضي وحتى 30 يونيو الجاري، قائلا: "استنادًا إلى الدستور وتعديلاته وقرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية فقد تقرر فتح باب الترشح أمام جميع الراغبين، وسوف أقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح".

 

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وأكد أبو شقة أن الحزب سوف يفتح أبوابه طوال هذه المدة اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوميًا لتلقى الطلبات ماعدا أيام الاجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة كل الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

 

 

وأوضح رئيس الوفد أن شئون العضوية ستتلقى الطلبات بعد استيفاء الشروط المطلوبة ومن طالب الترشح شخصيًا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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