شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..المصرية لخدمات الطيران تقدم خدمة تطهير وتعقيم الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الشركة المصرية لخدمات الطيران EAS التابعة لوزارة الطيران المدنى انه فى إطار تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وشركات الطيران بالمواني الجوية بجمهورية مصر العربية،تم إضافة خدمة ( تطهير وتعقيم الطائرات )

من جانبه قال اللواء محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أن ذلك التطوير يجيء في إطار الترخيص الصادر للشركة من قبل سلطة الطيران المدني المصري بتقديم هذه الخدمة وفقا للمعايير الدوية ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية والمنظمة العالمية للطيران المدني .

جاء ذلك في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا وما يشهده العالم من تداعيات اقتصادية على مناحي الحياة وخاصة قطاع الطيران المدني والسياحة، وقد قامت الشركة ببدء تقديم خدمة التطهير والتعقيم لطائرة شركة الخطوط الجوية الفرنسية ( إير فرانس ) الاسبوع الماضي ، حيث تم الإشادة من قبل الشركة الفرنسية بجودة الخدمة المقدمة على موقعها الرسمي.

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.