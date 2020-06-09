"قوى البرلمان" توافق على موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة الجهاز الإدارى للدولة (قطاع الخدمات العامة، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة) عن السنة المالية الجديدة 2020/ 2021، واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لممثلى الجهاز والذين لم يبدوا أى ملاحظات على مشروع الموازنة الجديدة. Advertisements ووفقا لمشروع موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بلغ إجمالى المبالغ المقدرة للمصروفات 21 مليون جنيه، وبلغت إجمالى الاعتمادات المالية للأجور وتعويضات العاملين 21 مليون و100 ألف جنيه، ويخصص 21 مليون و200 ألف لبند شراء السلع والخدمات، و12 مليون و300 ألف جنيه للفوائد، و21 مليون و400 ألف جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و21 مليون و500 ألف جنيه لبند المصروفات الأخرى. فيما بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقدرة لبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 21 مليون و600 ألف جنيه، ومبلغ 22 مليون و700 ألف جنيه لبند حيازة الأصول غير المالية، و23 مليون و800 ألف جنيه لبند (سداد القروض المحلية والأجنبية)، فيما قدرت الموازنة 11 مليون و300 ألف جنيه لبند الإيرادات الأخرى، و11 مليون و100 ألف جنيه لبند الضرائب، و11 مليون و200 ألف جنيه لبند المنح، و12 مليون و400 ألف جنيه لبند متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية.

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