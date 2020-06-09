شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الثقافة بالبرلمان توافق على موازنة جهاز التنسيق الحضارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الثفافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة نضال السعيد، وكيل اللجنة، على موازنات جهاز التنسيق الحضارى، وأكاديمية الفنون، وقطاع الفنون التشكيلية، التابعة لوزارة الثقافة، وأكد ممثل الجهاز أنه تم تقديم موزانة بإجمالى 41 مليون جنيه، وافقت وزارة المالية على تخصيص 31 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ مناسب على حد قوله، لافتا إلى أنه بعد الربع الأول من الميزانية سيتم التنسيق مع وزارة المالية حال وجود مستجدات يحتاجها الجهاز .

وأضاف أن جهاز التنسيق الحضارى، لديه العديد من المشاريع القائمة فى المحافظات، التى تهدف للحفاظ على التراث وتحسين الشكل الجمالى للميادين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طالب بتكرار تجربة تطوير ميدان التحرير فى باقى ميادين المحافظات المختلفة .

وأكد أن جهاز التمسيق الحضارى، وضع عدد من القواعد والضوابط لمواجهة اى تجاوزات فى إعادة طلاء التماثيل، لاسيما أن تحسين الصورة البصرية فى كافة الميادين ينعكس على الانتماء وحب العمل .

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من جانبه شدد نضال السعيد ، وكيل اللجنة ، على أن اجور العاملين فى أى موازنة خط أحمر ، ويجب وضعها فى المقام الأول خلال إعداد أى ميزانية .

وفيما يخص ميزانية قطاع الفنون التشكيلية، أكد خالد سرور رئيس القطاع بوزارة الثقافة، أن الوزارة تسعى لوجود ثروة من اللوحات الفنية، حيث تمتلك وزارة الثقافة 26 متحفا فنيا، بخلاف القاعات الرئيسية ولفت إلى أنه سيتم افتتاح متحف محمود خليل خلال العام الحالى .

وفى السياق ذاته، شدد نضال السعيد، وكيل اللجنة خلال مناقشة ميزانية أكاديمية الفنون، على سرعة الانتهاء من إنشاء مستشفى الطلبة، التابع للأكاديمية، قائلا :" نحن لسنا فى حاجة إلى إلى مساجد أو كنائس جديدة ولكننا فى حاجه إلى مستشفيات"، وهو ما رد عليه مسئولو أكدايمية الفنون بأن التأخير يرجع لعدم وجود ميزانية.