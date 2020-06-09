القائمة الكاملة للموقعين على تعديلات قانون مجلس النواب المقدمة من "دعم مصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسماء النواب الموقعين علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 عضوا، وذلك بعد الموافقة عليه امس فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفي هذا الصدد، نرصد جميع الاسماء الموقعة علي النحو الأتي : 1-النائب عبد الهادى القصبي. 2-النائب محمد صلاح أبو هميله. 3-النائب أحمد السجيني. 4-النائب اشرف رشاد. 5-النائب عاطف ناصر. 6-النائب كريم درويش. 7-النائب علاء عابد. 8-النائب يحي عيسوي. 9-النائب عماد سعد حمودة. 10- النائب سامر التلاوي. 11- النائب ياسر عمر. 12- النائب محمد الحصي. 13- النائب أحمد نشأت. 14- النائب جابر الطويقي. 15- النائب صلاح شوقي. 16- النائب أحمد أباظة. 17- النائب حسن خليل 18- النائب محمد العمارى 19- النائب أيمن أبو الهادي معاذ 20- النائب شادي أبو العلا 21- النائب أشرف عثمان 22- رزق راغب ضيف الله 23- النائب هشام عمارة 24- النائب محمود سعد 25- النائب محمد عبد الله زين الدين. 26- النائب عصام القاضي 27- عبد الهادي بعجر 28- النائب حسام العمدة 29- النائب فخرى عبد الله طايل 30- النائب محمود أحمد حسين 31- النائب أحمد البعلي 32- النائب علي عز Advertisements 33- النائب محمد أحمد زايد 34- النائب رشا رمضان 35- النائب عبد المنعم شهاب 36- النائب عبد الحميد دمرداش 37- النائب محمد الشهاوي 38- النائب هشام الحصرى 39- النائب يسري المغازي 40- النائب أحمد بدوي 41- النائب علاء عادل علي 42- النائب فيصل عبد الرحمن بدر 43- النائب ممدوح عمارة 44- النائب مصطفي الكمار 45- النائب حسن عمر حسانين 46- النائب هشام عبد الواحد 47- النائب نضال السعيد 48- النائب سامح السايح 49- النائب محمود حسن محمود 50- النائب عبد الله علي عبد الله محمد 51- النائب خالد عبد العظيم عبد المولى 52- النائب خالد مشهور 53- النائب محمد سليم 54- النائب عبد السلام الخضراوي 55- النائب محمد عادل شعلان 56- النائب كامل محمود كامل فيصل 57- النائبة عبير محمد حسن 58- النائب محمد ماهر حامد 59- النائب إيهاب عاطف راغب 60- النائب أمين مسعود 61- النائب إيهاب العمدة 62- النائب وائل الطحان ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

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