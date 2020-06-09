ترشيحات الحظر.. حكاية جيل في "جوائز الأبطال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هبة خميس:

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.. لذا ندعوك لقراءة كتاب ممتع، ونرشح لك يوميًا عناوين متنوعة من الكتب "عربية، مترجمة، معاصرة وقديمة"؛ كي تستغل وجودك في المنزل بأفضل طريقة مفيدة

الكتاب: جوائز الأبطال

الكاتب: أحمد عوني

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صادرة عن دار الشروق

بدءاً بالغلاف يقتحم الكاتب وسط البلد، ورمز الثورة المتمثل في ميدان التحرير، تبدأ أحداث الرواية التي حازت على المركز الأول في جوائز ساويرس الثقافية بالبطل "رامي" الأرستقراطي الذي يحاول تكوين رأي ووجهة نظر محددة في ما يحدث للبلاد قبل 25 يناير، والقضايا القومية المختلفة.. ينتقل الكاتب بين الحاضر والماضي حيث يسرد البطل ذكرياته مع أسرته ووالده كجزء من جيل كامل كان أساساً للثورة.

بعد عدة أحداث يستعرض رامي رؤيته لما يجري من أحداث الثورة، لنعرف ما الذي حدث له كشاب من أسرة غنية ليتحول لبطل ثوري ومناضل ينادي بأحلام البسطاء.