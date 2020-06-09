السعودية تسجل 37 وفاة و3288 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 783 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3288 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 108 آلاف و571 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1815 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 36 ألفا و339 .

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