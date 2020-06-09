القبض على المتهمين باقتحام مدرسة وسرقة أجهزة كهربائية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ملابسات واقعة سرقة شاشة من داخل إحدى المدارس بالزقازيق.

تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (مدير وعامل بإحدى المدارس بدائرة القسم) باكتشاف الثاني سرقة شاشة " مُثبت عليها كاميرا " من داخل أحد الفصول بإحدى المدارس الكائنة بدائره القسم، تبين من الفحص عدم وجود آثار عنف بأبواب المدرسة.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين- "لهما معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة وقيامهما بالقفز من أعلى سور المدرسة وسرقة الشاشة من أحد الفصول وبيع المسروقات لعميلهما سئ النية (عاطل – "له معلومات جنائية") بمبلغ 4 آلاف جنيه، باستهدافه أمكن ضبطه, وبمواجهته اعترف وتم بارشاده ضبط المسروقات.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق