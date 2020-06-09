مستشفى بنها الجامعي: استقبال حالات كورونا من العاملين بالجامعة فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى بنها الجامعي، اليوم الثلاثاء، استقبال حالات الطوارئ والمشتبه في إصابتهم بفيروس "COVID 19" من العاملين بالجامعة فقط.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشفى بنها الجامعي، اليوم الثلاثاء، إلى أن باقي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، مخصصة للتعامل مع حالات كورونا.

كان مستشفى بنها الجامعي، خصص عيادة الحميات لخدمة المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المستشفى في وقت سابق تشغيل الخدمة المجانية الخاصة بالاستشارات الطبية عن بعد بالمستشفيات الجامعية، لتلقي استفسارات ورسائل الحالات المرضية وتشخيصها ومتابعتها عن طريق الواتس آب.

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