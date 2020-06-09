الجيش الليبي يعلن عن تدمير سريّة مدفعيّة تركيّة وحافلة على متنها ضبّاط أتراك وسوريّون

أكد الجيش الليبي في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين، نجاح مقاتلاته في تدمير سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين و6 عربات مسلحة للحماية.

كما تمكن الجيش الليبي من تدمير حافلة نقل كبيرة كانت تحمل عددا من الضباط الأتراك والسوريين أثناء تحركهم تجاه سرت.

وتوجه الناطق بإسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري بكلمة مسجلة إلى القوات المسلحة، أشاد فيها بما قامت بها خلال المعارك التي دارت خلال المرحلة السابقة.

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وقال المسماري في كلمته، إن ما قدمه الجيش من عمل جبار وما أبداه من شجاعة وبسالة طيلة المعارك السابقة يجعله جزءا من تاريخ ليبيا في الدفاع عن سيادة البلاد وكرامتها، موكدا إنتصار الجيش خلال هذه المرحلة.

وأضاف المسماري أن الجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب شن غارات على رتل للميليشيات حاولت التقدم نحو قاعدة الجفرة.

وأكد أنه ليس متفائلا بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ الاثنين، بعد التصريحات التركية وتنظيم الإخوان في ليبيا.