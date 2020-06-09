بعد مقتل فلويد، إعتداء جديد لشرطي على أمريكي من أصولٍ إفريقيّة في فرجينيا

وجهت المحكمة إتهامات لشرطي في ولاية فرجينيا الأمريكية بعدما إعتدى على شاب من أصول إفريقية بالضرب، في حادثة مشابهة لتلك التي وقعت في ولاية مينيسوتا وأدت إلى مقتل جورج فلويد.

وحسب شبكة "CNN" الأمريكية، فإن ضابط شرطة في ولاية فرجينيا الأمريكية يواجه إتهامات بالاعتداء والضرب بعد أن صعق وإعتقل رجلا من أصول إفريقية دون أي مقاومة.

ونشر رئيس الشرطة في مقاطعة فيرفاكس لقطات للحادث من كاميرا كانت مثبتة على جسده، واصفا أعمال الضابط بأنها "إجرامية".

وقال المحامي إدوار نيتال الذي يمثل الضابط المتهم، إنه بدأ يراجع القضية وإنه "ليس من الحكمة أن يدلي بأي تعليق في هذا الوقت المبكر".

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من جهة أخرى، تم علاج الضحية في المستشفى وأطلق سراحه.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت إحتجاجات تخللها عنف على مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس، فيما قررت سلطات المدينة "تفكيك وإعادة بناء" شرطة المدينة.

ومن المقرر أن يمثل ديريك تشوفين الضابط الذي تسبب بمقتل فلويد للمرة الأولى اليوم الإثنين، أمام القضاء بتهمة القتل.

المصدر: CNN