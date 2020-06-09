السعودية تُسجل 3288 إصابة جديدة و37 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 783 حالة. المملكة إلى 783 حالة. وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 3288 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 108 آلاف و571 حالة، لافتة إلى تسجيل 1815 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 36 ألفا و339. 3288 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 108 آلاف و571 حالة، لافتة إلى تسجيل 1815 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 36 ألفا و339.

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