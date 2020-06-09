518 إصابة جديدة بكورونا فى الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 22 ألفا و992 إصابة، وذلك تزامنًا مع تحذير منظمة الصحة العالمية من استمرار تفاقم الأزمة الصحية في أنحاء العالم.
وأوضحت الوزارة- حسبما نقلت صحيفة (فلبينستار)- أنه تم التأكد من إصابة 280 شخصا من بين الحالات الجديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينما ثبتت إصابة 238 آخرين بالفيروس منذ أربعة أيام على الأقل.
وأشارت الوزارة إلى أن 99 شخصا تماثلوا للشفاء،ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 4736 شخصا، بينما تم تسجيل 6 وفيات، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1071 حالة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفلبين تأتي في المرتبة الثالثة بين دول شرق آسيا من حيث نسبة الإصابات بفيروس كورونا، وتأتي سنغافورة في المرتبة الأولى، إذ سجلت 38514 إصابة، تليها إندونيسيا التي سجلت 32033 إصابة.
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