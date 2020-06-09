الكاظمي: العراق يواجه أزمات كبيرة ونحن أمام تحدٍ حقيقي

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواجه أزمات كبيرة، مشيرًا إلى أن العراق أمام تحدٍ كبير، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكد خلال جلسة مجلس الوزراء أن "الإصلاح الذي تعمل عليه الحكومة يؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح

".

وأضاف "نستجيب لمطالب المواطنين، ونحس بمعاناتهم، ونعمل بأقصى الجهود لتلبية تطلعات أبناء شعبنا".

وأشار الكاظمي إلى أن "العراق أمام مرحلة تحد حقيقي نتيجة الأزمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولا يوجد لدينا خيار سوى النجاح".