712 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سلطنة عمان

سجلت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" على أساس يومي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا،

بينها 362 عمانيًا و 350 أجنبيًا، مقارنة مع 604 إصابات في اليوم السابق، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 18198 و 83 حالة وفاة وتماثل 4152 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة ​الماضية بلغ 2688، فيما تم إدخال 47 حالة اليوم إلى المستشفى ليصبح إجمالي العدد 291 بينهم 85 حالة في العناية المركزة.