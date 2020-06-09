سجلت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" على أساس يومي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا،بينها 362 عمانيًا و 350 أجنبيًا، مقارنة مع 604 إصابات في اليوم السابق، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 18198 و 83 حالة وفاة وتماثل 4152 حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2688، فيما تم إدخال 47 حالة اليوم إلى المستشفى ليصبح إجمالي العدد 291 بينهم 85 حالة في العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.