وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بكورونا

توفيت امرأة إماراتية تبلغ من العمر 85 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال تجمع عائلي في مدينة العين بأبوظبي، تسبب أيضا بإصابة 4 من أبنائها، و6 من أحفادها ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وحرم أبناء المسنة من إلقاء نظرة الوداع عليها، وتشييعهاإلى مثواها الأخير، أو حتى استقبال عزائها، لكونهم متواجدين جميعا في المستشفى.
وقال أحد أفراد الأسرة: "عمتي كانت تبلغ من العمر 85 عاما، وأصيبت خلال تجمع أسري تسبب بإصابة 11 فردا منالعائلة، منهم عمتي وأربعة من أولادها، رجلان وسيدتان تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والخمسين، والخامسة والستين، وجميعهم لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، بالإضافة إلى 5 من الأحفاد حاليا في العزل المنزلي عقب خروجهم من المستشفى، بينهم طفل عمره 7 سنوات".
وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الإمارات 39376 حالة، توفي منهم 281، وتعافى 22275.
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