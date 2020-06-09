موسكو: ضم إسرائيل أراضي في الضفة الغربية يعرقل حل النزاع

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، إن ضم إسرائيل أراضي في الضفة الغربية سيعيق حل النزاع في الشرق الأوسط، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. في الشرق الأوسط، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وأضاف بوجدانوف، الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذا الضم يقضي على أمل حل الأزمة الشرق أوسطية، عن طريق إقامة دولتين.

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