أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية بيانا توضيحياً، أكد فيه أن جميع المراحل القضائية لملف جاسوس الموساد و"السي آي إي" تمت قبل اغتيال قاسم سليماني، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
الإدارة الأمريكية ضد قاسم سليماني قائد فيلق القدس"، وتابع البيان أن حكم الإعدام الأولي بحق محمود إسماعيلي مجد صدر في 25 أغسطس 2019.
واعتبر البيان أن "لا صلة لهذا الملف بالعملية الإرهابية التي نفذتها
وفي السياق قال مدير وكالة أنباء "میزان" التابعة للسلطة
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أعلن اليوم عن الحكم بالإعدام على المواطن محمود إسماعيلي مجد بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية CIA.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطة القضائية الإيرانية توضح: الجاسوس اعتقل قبل اغتيال سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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