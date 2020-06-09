كورونا.. 712 إصابة جديدة في عُمان وتعافي 280 حالة بالبحرين

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وبحسب وزارة الصحة العمانية، توزعت الإصابات الجديدة بين 362 حالة لمواطنين عمانيين، و350 حالة لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلي للإصابات المسجلة في السلطنة 18198، بينهم 83 وفاة، فيما تماثل 4152 شخصا للشفاء.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 2688 فحصا.
أعلنت البحرين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة واحدة.
وأشارت وزارة الصحة البحرينية في بيان، إلى تعافي 280 حالة إضافية جديدة، ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى 10 آلاف و606 أشخاص.
وقالت الوزارة، إن الإصابات الجديدة، بينها 169 حالة لعمالة وافدة، و136 لمخالطين لحالات قائمة، و9 حالات قادمة من الخارج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.