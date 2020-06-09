بالفيديو.. ووهان تعود لما قبل كورونا “ازدحام وشوارع ممتلئة”

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وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لشوارع ووهان غارقة في ازدحام كبير للباعة والمتجولين وسط غياب شبه تام لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وكانت مدينة ووهان في وسط الصين، حيث نشأت جائحة فيروس كورونا المستجد، أصدرت حظرا تاما على صيد الحيوانات البرية وتربيتها وتناولها.

تأتي هذه الخطوة في استجابة واضحة للبحث الذي يظهر أن الفيروس نشأ على الأرجح بين الخفافيش، وتم نقله إلى الأشخاص عبر أنواع برية وسيطة تُباع من أجل الطعام في سوق بالمدينة.

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ترمب ومختبر ووهان

يشار إلى أن الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو أعلنا مرارا أنهما يشكان في أن الفيروس – الذي تم اكتشافه لأول مرة في ووهان – أُطلق بطريقة ما من مختبر ووهان.

في حين يرجح معظم العلماء أن الفيروس، الذي أصاب الملايين وقتل مئات الآلاف، انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط يُباع على الأرجح في سوق ووهان أواخر العام الماضي.