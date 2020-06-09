أكثر من 30 قتيل وجريح من ميليشيا الحوثي جنوب اليمن

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وأفاد المركز الإعلامي لجبهة الضالع في الجيش اليمني، في بيان له أمس الاثنين، بأن ما لا يقل عن 12 مسلحاً حوثياً لقوا مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرون، إثر انفجار عبوات ناسفة بأحد معسكرات ميليشيا الحوثي شمال محافظة الضالع.
ووفق البيان، فإن الانفجارات حدثت في معسكر استحدثته الميليشيا بالقرب من منطقة سون في مريس.
وأشار إلى أن غالبية القتلى من قوام ما يسمى بـ”ألوية الصماد”، التي دفعت بها الميليشيا مؤخراً لتعزيز صفوف مقاتليها.
وذكر مصدر ميداني أن الميليشيا كانت تقوم بتدريب عناصرها على خطوات زراعة المتفجرات وطرق اختيار المواقع، التي يتم الزراعة فيها، بحيث تكون غير مكشوفة أو لافتة للأنظار.
ولفت إلى أن الميليشيات كانت تُعد المتدربين لزرع العبوات في مناطق متفرقة بطرقات وهضاب منطقة مريس في مديرية قعطبة.
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